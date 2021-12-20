Посмертно нагороджені 5 захисників Донбасу

20:03 05 серпень Київ, Україна

Президент України відзначив особливою нагородою захисників Донбасу. П'ятеро бійців, включаючи одного медика були нагороджені посмертно орденом "За мужність" III ступеня.



Відповідний указ глава держави підписав у середу, 5 серпня. Він опублікований на сайті президента.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджені посмертно:

старший солдат Ігор Вівчаренко;

сержант Ярослав Журавель;

сержант Микола Ілін;

сержант Олексій Золін;

лейтенант Дмитро червоногруді.

"Імена героїв, які віддали життя за незалежність України, назавжди залишаться в пам'яті поколінь українців. Їх подвиг, непереборну силу і любов до Батьківщини неможливо виміряти ніякими нагородами ", - підкреслив Зеленський.

Військовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго старший солдат Ігор Вівчеренко загинув від вибуху міномета на Донеччині в квітні 2020 року.



Що відомо про нагороджених посмертно героях