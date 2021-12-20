Посмертно нагороджені 5 захисників Донбасу

Президент України відзначив особливою нагородою захисників Донбасу. П'ятеро бійців, включаючи одного медика були нагороджені посмертно орденом "За мужність" III ступеня.
Відповідний указ глава держави підписав у середу, 5 серпня. Він опублікований на сайті президента.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджені посмертно:
- старший солдат Ігор Вівчаренко;
- сержант Ярослав Журавель;
- сержант Микола Ілін;
- сержант Олексій Золін;
- лейтенант Дмитро червоногруді.
Військовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго старший солдат Ігор Вівчеренко загинув від вибуху міномета на Донеччині в квітні 2020 року.
Що відомо про нагороджених посмертно героях
Що відомо про нагороджених посмертно героях
- У березні цього року від снайперського вогню поблизу Новоалександровки загинув сержант 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Олексій Золін.
- Сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін і лейтенант Дмитро червоногруді загинули в результаті подій під Зайцевим 13 липня.
- Червоногруді підірвався на розтяжці під час бойового виходу.
- Сержант Журавель помер від ран, отримавши поранення від віроломного обстрілу при спробі евакуювати тіло одного червоногруді.
- Медик, сержант Ілін підірвався на розтяжці, коли намагався евакуювати пораненого Журавля.
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