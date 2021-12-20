Посмертно нагороджені 5 захисників Донбасу

20:03 05 серпень Київ, Україна

Президент України відзначив особливою нагородою захисників Донбасу. П'ятеро бійців, включаючи одного медика були нагороджені посмертно орденом "За мужність" III ступеня.

Відповідний указ глава держави підписав у середу, 5 серпня. Він опублікований на сайті президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджені посмертно:
  • старший солдат Ігор Вівчаренко;
  • сержант Ярослав Журавель;
  • сержант Микола Ілін;
  • сержант Олексій Золін;
  • лейтенант Дмитро червоногруді.
"Імена героїв, які віддали життя за незалежність України, назавжди залишаться в пам'яті поколінь українців. Їх подвиг, непереборну силу і любов до Батьківщини неможливо виміряти ніякими нагородами ", - підкреслив Зеленський.
Військовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго старший солдат Ігор Вівчеренко загинув від вибуху міномета на Донеччині в квітні 2020 року.

Що відомо про нагороджених посмертно героях
  • У березні цього року від снайперського вогню поблизу Новоалександровки загинув сержант 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Олексій Золін.
  • Сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін і лейтенант Дмитро червоногруді загинули в результаті подій під Зайцевим 13 липня.
  • Червоногруді підірвався на розтяжці під час бойового виходу.
  • Сержант Журавель помер від ран, отримавши поранення від віроломного обстрілу при спробі евакуювати тіло одного червоногруді.
  • Медик, сержант Ілін підірвався на розтяжці, коли намагався евакуювати пораненого Журавля.