Посли G7 обговорили проблему утиску релігійних громад Донбасу

15:54 03 грудня Київ, Україна

Під час зустрічі послів G7 і релігійних діячів було обговорено одне з основних питань - це проблема переслідування і утиски за релігійною ознакою більшості релігійних громад на окупованих РФ територіях Криму і Донбасу.



Зустріч відбулася у форматі онлайн-конференції під співголовуванням митрополита Єпіфанія, Предстоятеля Православної Церкви України, і тимчасової повіреної у справах США в Україні пані Христини Квін, про це повідомив Інститут релігійної свободи.



Йшлося про ситуацію із судовою реформою і подальшими заходами, спрямованими на усунення корупційних чинників, а також про протидію пандемії COVID-19. Посли країн G7 і релігійні діячі акцентували увагу на переслідуванні за релігійною ознакою і утиски більшості релігійних громад на українських територіях Криму і Донбасу, тимчасово окупованих Росією.



Тимчасова повірена у справах США зазначила, що міжнародна спільнота, зокрема, США, буде продовжувати моніторинг стану із забезпечення прав людини на окупованих територіях України і надалі буде підтримувати український народ у боротьбі з агресором, а також в процесі розвитку демократичних інститутів.



"На жаль, зараз не існує дієвих внутрішніх механізмів, які б спонукали окупаційну владу дотримуватися хоча б мінімальних міжнародних стандартів у цій сфері, припинити утиски і гоніння. Єдиним ефективним методом є міжнародні вимоги як на рівні окремих країн, так і через міжнародні організації - ООН і ОБСЄ. Прошу розглянути можливість введення додаткових механізмів посиленого моніторингу ситуації в цій сфері і в разі її погіршення - впроваджувати проти порушників відповідні санкції", - зазначив митрополит Єпіфаній.



Учасники зустрічі обговорили також роль релігійних спільнот в процесі побудови миру, як в контексті реінтеграції окупованих територій, так і в цілому в українському суспільстві.