Повоєнний ринок праці в Україні. Попит на професії

11:17 08 квітня Київ, Україна

Найзатребуванішими професіями у повоєнній Україні будуть ті, що пов'язані з будівництвом.

Про це розповіла в інтерв'ю "Українській правді" директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.



Україна почне відновлюватися після російської агресії, тому професії будівельників та всіх пов'язаних із цією галуззю стануть найголовнішими в країні. «Одне робоче місце у будівництві – це шість-сім робочих місць у суміжних галузях, які обслуговують будівельну галузь», – пояснила Лібанова.



Вона зауважила, що роботи буде багато – це будівництво мостів, доріг, аеродромів, підприємств: «Будівництво буде величезним».



Після будівельної галузі на другому місці за популярністю опиняться професії, пов'язані з харчовою промисловістю. «В України дуже класна аграрна основа, але немає переробної промисловості у таких масштабах, у яких вона має бути. Скажімо, єдине, що ми зробили виняткове – вже не возимо соняшник, а вивозимо олію», – нагадала голова Інституту демографії.



Крім того, оскільки в Україні було багато виробництв, пов'язаних із європейським ринком, вони відновлюватимуться після війни, оскільки без української складової зупиняються заводи в Європі.



Також Лібанова висловила сподівання, що в Україні поновиться машинобудування. Директорка Інституту демографії переконана, що дуже швидко розвиватиметься у повоєнній Україні військово-промисловий комплекс. «Я не думаю, що ми двічі наступимо на ті самі граблі», – наголосила Елла Лібанова.