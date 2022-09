Останній шанс: антивоєнні рухи закликали солдатів росії здаватися в полон

19:45 20 вересня Київ, Україна

Антивоєнні та опозиційні рухи росії закликали російських солдатів здаватися в полон, поки це можливо, адже через добу це може стати кримінальним злочином.

Лист опублікований на сайті руху «Весна».

«Ми закликаємо російських військових у частинах і на фронті якнайшвидше відмовитися від участі в «спецоперації» або здатися в полон. Швидше за все, це ваш останній шанс — і скористатися ним потрібно найближчої доби», - йдеться у повідомленні.

Автори звернення зазначають, що держдума в екстреному порядку ухвалила закон про внесення поправок до КК росії . Він вводить кримінальну відповідальність для військових за добровільне здавання в полон, самовільне залишення частини та невиконання наказів.

З моменту набуття чинності нового закону відмова від участі у військових діях каратиметься строком до 3 років — як невиконання наказу. Здача в полон також стане кримінальним діянням, за неї загрожуватиме до 10 років позбавлення волі.



Закон працюватиме навіть у тому випадку, якщо воєнний стан не оголосять — у поправках йдеться про невиконання наказу «у період збройного конфлікту», а не офіційно оголошеної війни.



Поправки торкнуться не лише військових, які вже перебувають на території України, а й тих, хто поки що перебуває в росії в частинах і кого готують до відправки до зони бойових дій.



До цього часу відмовлятися брати участь у військових діях або продовжувати воювати було законно. Незважаючи на погрози, з якими стикалися «відмовники», жодної відповідальності для них часто не було.

"Вмирати за путіна ви не зобов'язані. Повертайтеся додому — до матерів, дружин та дітей. Ви потрібні в росії – тим, хто вас любить. Для влади ви лише гарматне м'ясо, яке пускають на смерть без жодного сенсу і мети", - закликають активісти.

Звернення підписали також рух «Маяк», «Медіа Партизани», «Антивоєнний лікарняний», DISSIDENT, Russian America for Democracy in Russia, Media resistance group, Free Russia Nederland, Emigration for action, Феміністський антивоєнний опір, рух «Очнись», «Восьма ініціативна група», «Зелена стрічка», «Омське громадянське об'єднання», «Антипропаганда».