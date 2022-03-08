Останні зведення з фронту: ЗСУ завдають ударів по військах російського агресора

За дев'ять днів війни із російськими агресорами українським захисникам вдалося повністю зруйнувати плани ворога. ЗСУ з успіхом вибиває загарбників із тієї відносно невеликої території, де їм вдалося просунутися раніше. Росія зазнає втрат і не має бажаного успіху, тому змінює тактику і продовжує завдавати ударів по мирному населенню та об'єктах критичної інфраструктури.

Ніч на 5 березня була відносно спокійною у всіх областях.

На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.

Житомирська область: були повітряні тривоги, терористи влучили в завод.

У Сумах з самого ранку не припиняються авіаудари. Російські війська руйнують житлові квартали та інфраструктурні об'єкти. Лебедин більше доби без електрики та зв'язку після авіаударів. Тростянець – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, всі магазини пограбовані. В Охтирці частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води терористи знищили ТЕС.

На Запоріжжі ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, але серйозні військові конфлікти за ніч не зафіксовані. В обласному центрі відносно спокійно.

У Київській області найгарячішим залишається Бучанський район, ворог у Бучі, в Ірпені, бої у Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів – у всій області.

На Чернігівщині російські терористи завдають ударів по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої — у місті та області.

Луганська область повідомляє, що артобстріл розпочався вранці, уночі було тихо. Донеччина: північ і центр відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння. Волноваха та Маріуполь в облозі та під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищено комунальну інфраструктуру. Але міста лишаються під контролем України.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 10 тис. людей.

Втрати техніки РФ станом на 5 березня: