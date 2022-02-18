Останні слова штурмана Ан-26 своїй семирічній доньці

15:10 28 вересень Київ, Україна

Трагічна загибель льотчиків і курсантів під Чугуєвом в Харківській області потрясла весь світ. На тлі загальної скорботи так зворушливо звучить те, що розповіла дружина штурмана літака, що впав. За хвилини до загибелі Олексій Остапенко телефоном встиг заспокоїти свою маленьку дочку: "Не хвилюйся, все добре". Це були його останні слова дочці.

Так, за словами жінки, після цього польоту її 28-річний чоловік мав отримати кваліфікацію першого класу. А за кілька хвилин перед катастрофою він листувався телефоном зі своєю 7-річною донькою.

"Мені дитина сказала: "Мама, почекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу це листування. Мене це не те, що зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в той момент", - сказала Олена. У листуванні з татом дівчинка написала, що хвилюється за нього. Однак той її заспокоїв: "Не хвилюйся, все добре". Однак на останні повідомлення дитини - "Папа, ти живий? Тут літак впав" - Олексій Остапенко вже не відповів.

Дружина штурмана розповідає, що її чоловік "жив своєю роботою і знав, як її робити".

"Це його професія, це його покликання. Тому що ось прям чогось іншого, окрім як літати, він не вмів. Дійсно, ось навіть елементарне. Поміняти кран не міг. У мене чоловік не розумів нічого, крім літаків", - розповіла вона.

Нагадаємо, увечері 25 вересня літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва. Він здійснював навчальний політ. На борту перебували 27 осіб, з них 20 - курсанти Харківського військового університету. Загинули 26 осіб. Вижив тільки один курсант.

Раніше сьогодні стало відомо, що фахівці почали розшифровку "чорних скриньок" літака Ан-26.

Крім того, призначено дату прощання з загиблими в катастрофі Ан-26.