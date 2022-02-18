Останні слова штурмана Ан-26 своїй семирічній доньці

Трагічна загибель льотчиків і курсантів під Чугуєвом в Харківській області потрясла весь світ. На тлі загальної скорботи так зворушливо звучить те, що розповіла дружина штурмана літака, що впав. За хвилини до загибелі Олексій Остапенко телефоном встиг заспокоїти свою маленьку дочку: "Не хвилюйся, все добре". Це були його останні слова дочці.
Так, за словами жінки, після цього польоту її 28-річний чоловік мав отримати кваліфікацію першого класу. А за кілька хвилин перед катастрофою він листувався телефоном зі своєю 7-річною донькою.
Дружина штурмана розповідає, що її чоловік "жив своєю роботою і знав, як її робити".
Нагадаємо, увечері 25 вересня літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва. Він здійснював навчальний політ. На борту перебували 27 осіб, з них 20 - курсанти Харківського військового університету. Загинули 26 осіб. Вижив тільки один курсант.
Раніше сьогодні стало відомо, що фахівці почали розшифровку "чорних скриньок" літака Ан-26.
Крім того, призначено дату прощання з загиблими в катастрофі Ан-26.
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