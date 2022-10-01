Останнє підвищення мінімальної зарплати в Україні

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 жовтня зріс із 6500 гривень до 6700 гривень. Це перше та єдине підвищення у поточному та наступному році. Про це йдеться у законі про держбюджет.
Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери залежить від мінімальної зарплати.
Слідом за підвищенням мінімалки зростають і зарплати бюджетників. Уряд стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.
Кабмін через війну ухвалив рішення заморозити зарплати бюджетників. У зв'язку з цим підвищення мінімалки більше не буде до кінця 2022 року, а також у 2023 році.
Раніше повідомлялося, що наступного року Кабмін не планує збільшувати мінімальну заробітну плату.
Додамо, що за даними соцопитування, практично третина українців втратила роботу через війну.
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