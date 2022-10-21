Після пожежі в готелі з українськими біженцями в Німеччині омбудсмен закликав ЄС не надавати притулку ухилянтам із росії

19:59 21 жовтня Київ, Україна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець після інциденту з ймовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині закликав німецьку владу провести неупереджене і швидке розслідування, а країни ЄС – утриматися від надання притулку росіянам, які ухиляються від мобілізації.



Відповідну заяву він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

“Висловлюю стурбованість щодо подальшого стану ситуації безпеки в країнах, де зараз перебувають біженці з України. Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної путіним, масово залишають російську федерацію і часто у грубій формі висловлюють своє невдоволення та загрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном”, – йдеться у заяві.

За словами Лубинця, українська сторона вважає неприйнятною ситуацію, коли, рятуючись від війни у своїй країні, громадяни стають жертвами у місцях тимчасового притулку.

"Закликаю владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування зазначених фактів, забезпечити переселення 14 українських біженців у безпечніше місце, а також виробити системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян", - заявив він.

Крім того, омбудсмен звернувся до урядів країн Європейського Союзу з проханням утриматися від ухвалення рішень про надання притулку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації у російській федерації.