Після пожежі в готелі з українськими біженцями в Німеччині омбудсмен закликав ЄС не надавати притулку ухилянтам із росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець після інциденту з ймовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині закликав німецьку владу провести неупереджене і швидке розслідування, а країни ЄС – утриматися від надання притулку росіянам, які ухиляються від мобілізації.
Відповідну заяву він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
Відповідну заяву він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
За словами Лубинця, українська сторона вважає неприйнятною ситуацію, коли, рятуючись від війни у своїй країні, громадяни стають жертвами у місцях тимчасового притулку.
Крім того, омбудсмен звернувся до урядів країн Європейського Союзу з проханням утриматися від ухвалення рішень про надання притулку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації у російській федерації.
Нагадаємо, що напередодні у німецькому муніципалітеті Грос-Штремкендорф майже вщент згорів гуртожиток для українських біженців. Правоохоронці розглядають підпал як основну версію. Відомо, що пожежа зайнялася ввечері у частині будинку, де мешкали українці. Будинок гуртожитку вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни.
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