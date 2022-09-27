Після початку війни в Україну приїхали понад 50 тисяч автомобілів із гумдопомогою

З моменту початку російської агресії в Україну прибули вже понад 50 тисяч автомобілів із гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у вівторок, 27 вересня.
Вказано, що щодня через західний кордон до України прибувають вантажівки та мікроавтобуси з гуманітарною допомогою не лише від урядів, а й благодійних, релігійних організацій та звичайних громадян із різних країн.
Прикордонники нагадали, що для запобігання чергам на західних кордонах, а також для прискорення перевезення гумдопомоги, якої сьогодні надзвичайно потребують південні та східні регіони України, прийнято низку рішень, зокрема, про виділення окремих смуг руху в пунктах пропуску для прискорення оформлення гуманітарної допомоги.
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