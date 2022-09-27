Після початку війни в Україну приїхали понад 50 тисяч автомобілів із гумдопомогою

17:42 27 вересня Київ, Україна

З моменту початку російської агресії в Україну прибули вже понад 50 тисяч автомобілів із гуманітарною допомогою.



Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у вівторок, 27 вересня.



Вказано, що щодня через західний кордон до України прибувають вантажівки та мікроавтобуси з гуманітарною допомогою не лише від урядів, а й благодійних, релігійних організацій та звичайних громадян із різних країн.

"За цей період, починаючи з 24 лютого, через західний кордон до України вже прибуло понад 50 000 автомобілів із гуманітарною допомогою", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники нагадали, що для запобігання чергам на західних кордонах, а також для прискорення перевезення гумдопомоги, якої сьогодні надзвичайно потребують південні та східні регіони України, прийнято низку рішень, зокрема, про виділення окремих смуг руху в пунктах пропуску для прискорення оформлення гуманітарної допомоги.