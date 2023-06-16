Після початку повномасштабної війни українці почали частіше вживати алкоголь

10:28 31 травня Київ, Україна

28% українців зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабної війни, а 26% кажуть, що зараз вживають алкоголь більше, ніж до війни, свідчать результати опитування Українського інституту майбутнього.

Більшість респондентів (82%) вживають алкогольні напої. Декілька разів на місяць або рідше 64%. Для 16% респондентів вживання алкоголю є важливим способом розслабитись та відпочити.

"Також є відмінності і в кількості тих, хто випиває, в різних регіонах України. Порівняно більше тих, хто вживає алкоголь, серед мешканців Києва, але частота вживання алкоголю у різних регіонах суттєво не відрізняється”, – йдеться у повідомленні.

Серед занять, які останнім часом приносять задоволення українцям, – спілкування з рідними, дітьми, друзями, прогулянки на свіжому повітрі, перегляд фільмів та серіалів вдома, дозвілля на YouTube або в соцмережах, прослуховування музики (частіше для молоді) та читання та спілкування з домашніми тваринами (більше для старших людей).