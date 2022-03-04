Після аудиту всіх українських надр, кожна дитина почне отримувати відсоток від їхнього видобутку

13:34 07 червень Київ, Україна

Президент розповів, що в Україні з рішення РНБО і під його контролем проходить повний аудит усіх надр і їхніх користувачів.



Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія".

"Перше питання - це надра України, їхнє використання. Довгий час ця галузь асоціювалася виключно з корупцією і незаконним видобутком. Протягом останніх двох років ми прагнемо впроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення в такій ситуації. За рішенням РНБО, почався повний аудит усіх надр і їхніх користувачів, в тому числі пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих" ліцензій. Доступною всім стала геологічна інформація, а спеціальний дозвіл на видобуток надр сьогодні можна придбати на відкритому аукціоні", - сказав президент.

"Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління, серед іншого, були основою для впровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, навчання в Україні", - додав він.