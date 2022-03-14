Посівна в Україні. Аграрії можуть розраховувати на безпроцентний кредит від держави

11:44 07 березня Київ, Україна

Малі та середні агровиробники з оборотом до 20 млн євро на рік у період військового стану зможуть отримати безпроцентний кредит на шість місяців до 50 млн грн. Позика надаватиметься під держгарантію на 80% суми для забезпечення посівної.



«Уряд одноголосно підтримав запровадження механізму надання державних гарантій таким сільгосптоваровиробникам, – ухвалено постанову «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам», – йдеться у повідомленні Мінагрополітики.



Згідно з ним, держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами.



За розрахунками Мінагрополітики, йдеться про агрокомпанії, які вирощують до 10 тис. га.



Відомство зазначило, що для отримання кредиту суб'єкт підприємництва має бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному у законі «Про державну підтримку сільського господарства України».



«Заявникам необхідно звертатися до фінансової установи, де вони обслуговувалися!» – зазначило Мінагрополітики.



Як пояснив міністр Роман Лещенко, навесні аграрії завжди потребують додаткового фінансування на період посівної, а після початку війни проблема загострилася через неможливість реалізувати зібраний торік урожай на експорт, оскільки вся портова інфраструктура країни заблокована агресором.



За оцінками Мінагрополітики, загальна потреба у коштах на проведення посівної становить близько 100 млрд грн.



Міністерство нагадало, що для забезпечення сільгоспвиробників насінням у посівній в Україні під час військового стану скасовано додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу та дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їхньої реєстрації.



Крім того, Мінагрополітики перебуває у постійному контакті з великими дистриб'юторами та виробниками насіння та засобами захисту рослин, які роблять все можливе для забезпечення продовольством та недопущення продовольчої кризи. До посівної-2022 аграрії забезпечені на 84%. Зокрема, засобами захисту рослин – на 55%, насінням – на 78%. Найбільш критична ситуація спостерігається з нестачею палива для с/г техніки.



Мінагрополітики запустило аграрну платформу зі збирання актуальних потреб аграріїв під посівну в режимі реального часу https://agrostatus.org/ та створено онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів аграріїв за умов воєнного стану https://prodsafety.org/.