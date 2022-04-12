Відвідувачі McDonald's тепер самостійно зможуть сортувати сміття

06:06 14 липня Київ, Україна

У ресторанах швидкого харчування мережі McDonald's, розташованих в Україні, відвідувачі самостійно будуть сортувати сміття по п'яти різних контейнерах. У цей проєкт керівництво McDonald's інвестувало 10 млн грн.

Про це розповідає Green Deal.



Тепер відвідувачі мережі швидкого харчування в 22 містах України зможуть сортувати відходи і використану упаковку. Після сортування сміття відправляють на вторинну переробку сировини.



Уточнюється, що спеціальні сортувальні станції з відповідними позначками встановлені в 85 ресторанах МакДональдз, крім закладів, розташованих в торгово-розважальних центрах. У найближчі два тижні це обладнання також встановлять на літніх терасах.



Сортувальні станції мають відповідні позначки для різних типів відходів. Вони розділені на п'ять фракцій: пластик, папір, стаканчики, рідина і інше.



Представники компанії уточнили, що вона має глобальне зобов'язання перейти на виробництво всіх пакувальних матеріалів з відновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно.