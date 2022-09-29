Портал «Дія» розширює функціонал

14:00 26 червня Київ, Україна

Міністерство цифровий трансформації України початок тестування фунцкіі - реєстрації ТОВ через портал «Дія». Вся процедура займе масімум 20 хвилин.



Про це повідомив глава міністерства Михайло Федоров

«Друзі, ми починаємо бета-тестування реєстрації ТОВ на порталі« Дія ». Нагадую, що нещодавно ми запустили реєстрацію ФОП на порталі «Дія». Вже 20 тисяч українців стали підприємцями завдяки послузі. Швидкість відкриття - 7-10 хвилин », - написав Федоров.

За його словами, на порталі стане доступною:

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту. Подача заяви займає 20 хв,

перехід ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту. Подача заяви: 10 хв. Реєстрація послуг - 1 робочий день.

«Можна вибрати спрощену систему оподаткування і подати заявку на реєстрацію платників ПДВ. Раніше ці взаємовиключні заяви формувалися одночасно, що було перешкодою для ТОВ здійснювати свою діяльність. В онлайні ми додали функціонал, недоступний в режимі оффлайн. Змінити становище або вибрати деякі пункти статуту можна тільки онлайн », - уточнив Федоров.

Також діють ТОВ можуть перейти з власної редакції установчих документів на новий модельний статут, додав глава Мінціфри.