Порогові бали "склав / не склав" для ЗНО

17:32 23 липень Київ, Україна

Експертна комісія встановила граничні бали для ЗНО, які визначать, чи може абітурієнт взяти участь в конкурсному відборі до Вищого навчального закладу.



Про це повідомляється на сайті Міносвіти України у четвер, 23 липня.

За результатами роботи комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, визначені наступні граничні бали:

українська мова та література - 22, порогове значення не подолали 8,32% учасників тестування,

історія України - 25, поріг не подолали 13,19%,

біологія - 22, поріг не подолали 5,51%,

англійську мову - 17, поріг не подолали 7,35%,

німецьку мову - 17, поріг не подолали 11,4%,

французьку мову - 17, поріг не подолали 7,8%,

іспанську мову - 17, поріг не подолали 11,3%.

Відзначимо, що результати ЗНО з цих предметів за оцінками в 100-200 і 12 балів (з предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки ДПА) з'являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 24 липня.