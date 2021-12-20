Порогові бали "склав / не склав" для ЗНО

Експертна комісія встановила граничні бали для ЗНО, які визначать, чи може абітурієнт взяти участь в конкурсному відборі до Вищого навчального закладу.
Про це повідомляється на сайті Міносвіти України у четвер, 23 липня.
Про це повідомляється на сайті Міносвіти України у четвер, 23 липня.
За результатами роботи комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, визначені наступні граничні бали:
- українська мова та література - 22, порогове значення не подолали 8,32% учасників тестування,
- історія України - 25, поріг не подолали 13,19%,
- біологія - 22, поріг не подолали 5,51%,
- англійську мову - 17, поріг не подолали 7,35%,
- німецьку мову - 17, поріг не подолали 11,4%,
- французьку мову - 17, поріг не подолали 7,8%,
- іспанську мову - 17, поріг не подолали 11,3%.
Відзначимо, що результати ЗНО з цих предметів за оцінками в 100-200 і 12 балів (з предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки ДПА) з'являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 24 липня.
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