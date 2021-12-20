Порогові бали "склав / не склав" для ЗНО

17:32 23 липень Київ, Україна

Експертна комісія встановила граничні бали для ЗНО, які визначать, чи може абітурієнт взяти участь в конкурсному відборі до Вищого навчального закладу.

Про це повідомляється на сайті Міносвіти України у четвер, 23 липня.
За результатами роботи комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, визначені наступні граничні бали:
  • українська мова та література - 22, порогове значення не подолали 8,32% учасників тестування,
  • історія України - 25, поріг не подолали 13,19%,
  • біологія - 22, поріг не подолали 5,51%,
  • англійську мову - 17, поріг не подолали 7,35%,
  • німецьку мову - 17, поріг не подолали 11,4%,
  • французьку мову - 17, поріг не подолали 7,8%,
  • іспанську мову - 17, поріг не подолали 11,3%.
Відзначимо, що результати ЗНО з цих предметів за оцінками в 100-200 і 12 балів (з предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки ДПА) з'являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 24 липня.
"Поріг" склав / не склав "- це мінімальна кількість тестових балів, яку повинен набрати учасник / учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь в конкурсному відборі до вищого навчального", - уточнили в міністерстві.