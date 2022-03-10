"Вражає свідомість": Amnesty International про бомбардування Чернігова, внаслідок якого загинули 47 людей

18:24 09 березень Київ, Україна





Про це повідомили у



У четвер, 3 березня, близько 12:15 на невелику площу у Чернігові між вулицями В'ячеслава Чорновола та Круглової російська авіація, за підрахунками правозахисників, швидше за все, скинула щонайменше вісім некерованих бомб. В результаті загинули 38 чоловіків та дев'ять жінок.



Аналітики Amnesty International не змогли знайти військову мету на місці або поблизу нього, а супутникові знімки від 28 лютого показують Авіаудар російських військових по Чернігову 3 березня, внаслідок якого загинуло 47 цивільних, був безжальним, невиборним нападом на людей, який можна кваліфікувати як військовий злочин.Про це повідомили у Amnesty International У четвер, 3 березня, близько 12:15 на невелику площу у Чернігові між вулицями В'ячеслава Чорновола та Круглової російська авіація, за підрахунками правозахисників, швидше за все, скинула щонайменше вісім некерованих бомб. В результаті загинули 38 чоловіків та дев'ять жінок.Аналітики Amnesty International не змогли знайти військову мету на місці або поблизу нього, а супутникові знімки від 28 лютого показують

чергу людей біля будівлі, яка постраждала від авіаудару.

Грунтуючись на цих знімках та інтерв'ю зі свідками, правозахисники вважають, що більшість жертв стояли в черзі за їжею, коли вдарили ракети.

“Авіаудар, нанесений на вулиці Чернігова, вражає свідомість. Це був безжальний, невибірковий напад на людей, коли вони займалися повсякденними справами у своїх будинках, вулицях та магазинах.. Цей шоковий напад – один із найбільш смертоносних, колись доводилося переживати народу України. Прокурор Міжнародного кримінального суду має розслідувати цей авіаудар як воєнний злочин. Особи, відповідальні за такі злочини, мають бути притягнуті до відповідальності, а жертви та їхні сім'ї мають отримати повне відшкодування збитків”, – заявила Джоанна Марінер, директор Amnesty International із кризового реагування.

Лабораторія кризових доказів Amnesty International верифікувала відеозапис наслідків удару, на якому було видно пошкодження будівель та тіла на вулиці. Зафіксували пошкодження та рятувальні роботи та на відео Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Інші підтверджені відеозаписи наслідків показують масштабні руйнування та хоча б один характерний кратер від бомби, розмір якого відповідає боєприпасам вагою близько 500 кілограмів.

“Усі держави мають співпрацювати з МКС та новою комісією з розслідування, створеною Радою ООН з прав людини, щоб допомогти забезпечити притягнення до відповідальності за серйозні порушення та злочини, такі як цей напад. Жертви цього конфлікту мають досягти справедливості", – наголосила Марінер.

Скидання некерованих бомб у населених пунктах порушує заборону проведення невиборчих нападів. Такі бомби діють на великій площі, а їхня точність набагато нижча, ніж у боєприпасів з високоточним прицілом.



Нагадаємо, що у війні з Україною Росія також використовує заборонені касетні бомби.



Касетні бомби скидають із повітря або запускають із землі. Такий тип бомб розривається в повітрі, випускаючи десятки або навіть сотні менших бомб, які можуть охоплювати територію розміром у кілька футбольних полів. Люди, які перебувають у радіусі дії цієї бомби, можуть загинути або зазнати поранень. Касетні суббоєприпаси часто не вибухають під час початкового удару. Залишки таких боєприпасів діють як наземні міни.