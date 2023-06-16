Попи УПЦ МП мають піти з Лаври протягом 3 днів – Мінкульт

14:23 06 червня Київ, Україна

Комісія Мінкульту завершила роботу у Києво-Печерській Лаврі та підписала з Національним заповідником акт прийому-передачі. Загалом перевірили та повертають у користування держави 79 об'єктів.

УПЦ МП має залишити лавру протягом трьох робочих днів, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Вчора, 5.06.2023 року, комісія МКІП з прийому-передачі державного майна лаври завершила свою роботу та підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника Києво-Печерська лавра, яким підтвердила передачу державного майна у користування заповіднику", - написав він. .

За словами міністра, загалом комісія перевірила та повернула у власність держави 79 об'єктів у різному стані.

"УПЦ МП допустила самовільну перебудову, добудову, перепланування пам'яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника. З усім цим ще розбиратимемося", - заявив Ткаченко.

Також він розповів, що після того, як заповідник направив УПЦ МП вимогу про невідкладний догляд, припинення користування та повернення заповіднику його майна, церква має протягом трьох робочих днів з дня його отримання це зробити.

"У разі відмови – буде суд для ухвалення відповідного рішення щодо усунення перешкод заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники монастиря відмовилися через канцелярію ухвалити акт прийому-передачі державного майна. Заповідник направив усі документи поштою та в електронному форматі", - додав міністр.

Нагадаємо, 12 квітня комісія Мінкульту розпочала роботу на території Києво-Печерської лаври та зафіксувала перші порушення. Було подано заяву про злочин за статтею про незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини (ст.298 ККУ).



Як відомо, колишній намісник лаври митрополит Павло перебуває під домашнім арештом.