Попи УПЦ МП мають піти з Лаври протягом 3 днів – Мінкульт

Комісія Мінкульту завершила роботу у Києво-Печерській Лаврі та підписала з Національним заповідником акт прийому-передачі. Загалом перевірили та повертають у користування держави 79 об'єктів.
УПЦ МП має залишити лавру протягом трьох робочих днів, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
За словами міністра, загалом комісія перевірила та повернула у власність держави 79 об'єктів у різному стані.
Також він розповів, що після того, як заповідник направив УПЦ МП вимогу про невідкладний догляд, припинення користування та повернення заповіднику його майна, церква має протягом трьох робочих днів з дня його отримання це зробити.
Нагадаємо, 12 квітня комісія Мінкульту розпочала роботу на території Києво-Печерської лаври та зафіксувала перші порушення. Було подано заяву про злочин за статтею про незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини (ст.298 ККУ).
Як відомо, колишній намісник лаври митрополит Павло перебуває під домашнім арештом.
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