Поповнення в зоопарку "12 місяців": народилася жирафа

08:32 06 листопада Київ, Україна

У парку щасливих тварин "12 місяців", який знаходиться в Київській області, поповнення в сім'ї жирафів.

Так у мами Марії і тата Миколи з'явилося потомство. У новонародженого хлопчика також є старший брат.

"У нас народилося щастя, ось його перший, неймовірний кадр", - повідомляють в зоопарку . "Ми дуже щасливі і схвильовані".

Варто додати, що малюкові поки що не дали ім'я, тому у власників зоопарку з'явилися приємні клопоти.



З фото помітно, що маленька жирафа тільки набирається сил, а тому вона буде деякий час перебувати з мамою у вольєрі під наглядом.



Здавалося б, що народження дитинчати в неволі - це справжня подія, але на відміну від інших тварин, жирафи прекрасно розмножуються в зоопарках. Парування зазвичай відбувається в період з липня по вересень, вагітність протікає 14-15 місяців. За спостереженнями, в дикій природі жирафи живуть приблизно 25 років, в неволі ця позначка може досягати 35 років.