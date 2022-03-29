Понеділок у країні пройде з вітром і дощами

Понеділок не принесе нічого нового щодо погоди, більшість регіонів країни, як і раніше, будуть заливати зливи. Також синоптики попереджають про грози та сильний вітер до 15-20 м/с.



Центральний регіон України

У Вінницькій хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +25...+27 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +26...+28 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.



Західний регіон України

У Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.



У Львівській та Тернопільській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +23...+25 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +24...+26 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +26...+28 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28 °С.



Східний регіон України

У Луганській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +29...+31 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +27...+29 °С.



У Харківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +28...+30 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій і Миколаївській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +26...+28 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +25...+27 °С.



В Одеській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +24...+26 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +25...+27 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.



Сонце зійде о 4:53, а зайде о 21:11. Тривалість дня складе 16 год 18 хв.