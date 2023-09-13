Допомога вимушеним переселенцям: 3,5 тисячі продуктових наборів в Одесі

12:48 13 вересня Київ, Україна

До Одеської області було доставлено майже 3,5 тисячі продуктових наборів, призначених для вимушених переселенців з різних регіонів.



Цю інформацію розповсюдила пресслужба фонду Ріната Ахметова, який організував цю гуманітарну допомогу.



Згідно з повідомленням, частина цієї партії продовольчої допомоги призначена для гуманітарного хаба у Бахмуті, що знаходиться в Одесі. Також буде організована видача продуктів у пунктах на Фонтанці та у селищах Дачне та Великий Дальник.



Пресслужба зазначила, що кожен продуктовий набір містить у собі продукти першої потреби: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, консервовану квасолю, олію, тушковане м'ясо, паштет та печиво.