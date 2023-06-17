Допомога від Британії: ДСНС передано човни та фільтри для боротьби з повенями

09:12 17 червня Київ, Україна

Українські рятувальники ДСНС отримали гуманітарну допомогу від Уряду Великобританії для боротьби з наслідками підтоплень на півдні країни, спричинених руйнуванням Каховської ГЕС російськими окупантами.



Згідно з повідомленням ДСНС, допомога включає 11 надувних човнів з комплектуючими, один металевий човен та сім фільтрів для води.

"Ми висловлюємо подяку за підтримку та цінуємо допомогу від міжнародної спільноти", - наголосили представники служби.

Додаткова інформація про вміст вантажу не надається.