Допомога від Британії: ДСНС передано човни та фільтри для боротьби з повенями

Українські рятувальники ДСНС отримали гуманітарну допомогу від Уряду Великобританії для боротьби з наслідками підтоплень на півдні країни, спричинених руйнуванням Каховської ГЕС російськими окупантами.
Згідно з повідомленням ДСНС, допомога включає 11 надувних човнів з комплектуючими, один металевий човен та сім фільтрів для води.
Згідно з повідомленням ДСНС, допомога включає 11 надувних човнів з комплектуючими, один металевий човен та сім фільтрів для води.
Додаткова інформація про вміст вантажу не надається.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі