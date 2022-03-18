Допомога постраждалим від домашнього насильства: МВС представило інтерактивну карту

17:18 16 червня Київ, Україна

На інтерактивній карті, представленій Міністерством внутрішніх справ, знаходяться адреси лікарень, відділів поліції, сервісних центрів і бюро судово-медичної експертизи.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.



Карта доступна на Карта доступна на сайті МВС в окремому тематичному підрозділі щодо домашнього насильства.

«Цей розділ повністю буде присвячений темі домашнього насильства, він вже доступний сьогодні. Він створений і розроблений за допомогою і за підтримки наших партнерів, зокрема, Консультативної Місії ЄС», - зазначила Павличенко.

За її словами, карта акумулює всю необхідну інформацію про служби, які можуть бути корисними в ситуації з домашнім насильством, зокрема, про підрозділи поліції, медустанови, юридичну допомогу, бюро судово-медичної експертизи.

"Таку інформацію ми будемо постійно наповнювати і оновлювати", - зазначила заступниця міністра.

Вона пояснила, що за допомогою цього сервісу людина зможе прокласти оптимальний і зручний маршрут до потрібних служб.

«Крім карти в цьому розділі, який ми сьогодні представляємо, зібрана також інша корисна інформація. Зокрема, це інформація в цілому про те, що таке домашнє насильство, куди можна звернутися, яких видів і форм вона буває, які дії поліції в разі домашнього насильства. Також тут будуть акумульовані останні новини і події на тему домашнього насильства», - зазначила Павличенко.

Вона нагадала, що в Телеграмі та Вайбері є чат-бот #ДійПротиНасильства. Його планують масштабувати і на інші месенджери. «Також цей чат-бот буде надавати можливість викликати поліцію за допомогою текстових повідомлень», - сказала Павличенко.



Надалі планується запуск мобільного додатку для постраждалих від домашнього насильства, який допоможе безпечно і швидко викликати поліцію.



Крім того, додала вона, на платформі «Дія. Цифрова освіта» доступний серіал про цифрові інструменти у протидії домашньому насильству.



Заступниця міністра зазначила, що в МВС разом з партнерами будуть вводити електронні засоби моніторингу за тими, хто здійснює домашнє насильство і стосовно яких є заборона на наближення до постраждалих.