Допомога постраждалим від домашнього насильства: МВС представило інтерактивну карту

На інтерактивній карті, представленій Міністерством внутрішніх справ, знаходяться адреси лікарень, відділів поліції, сервісних центрів і бюро судово-медичної експертизи.
Про це на брифінгу сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.
Карта доступна на сайті МВС в окремому тематичному підрозділі щодо домашнього насильства.
За її словами, карта акумулює всю необхідну інформацію про служби, які можуть бути корисними в ситуації з домашнім насильством, зокрема, про підрозділи поліції, медустанови, юридичну допомогу, бюро судово-медичної експертизи.
Вона пояснила, що за допомогою цього сервісу людина зможе прокласти оптимальний і зручний маршрут до потрібних служб.
Вона нагадала, що в Телеграмі та Вайбері є чат-бот #ДійПротиНасильства. Його планують масштабувати і на інші месенджери. «Також цей чат-бот буде надавати можливість викликати поліцію за допомогою текстових повідомлень», - сказала Павличенко.
Надалі планується запуск мобільного додатку для постраждалих від домашнього насильства, який допоможе безпечно і швидко викликати поліцію.
Крім того, додала вона, на платформі «Дія. Цифрова освіта» доступний серіал про цифрові інструменти у протидії домашньому насильству.
Заступниця міністра зазначила, що в МВС разом з партнерами будуть вводити електронні засоби моніторингу за тими, хто здійснює домашнє насильство і стосовно яких є заборона на наближення до постраждалих.
Надалі планується запуск мобільного додатку для постраждалих від домашнього насильства, який допоможе безпечно і швидко викликати поліцію.
Крім того, додала вона, на платформі «Дія. Цифрова освіта» доступний серіал про цифрові інструменти у протидії домашньому насильству.
Заступниця міністра зазначила, що в МВС разом з партнерами будуть вводити електронні засоби моніторингу за тими, хто здійснює домашнє насильство і стосовно яких є заборона на наближення до постраждалих.
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