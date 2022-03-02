Допомогу біженцям з України надасть угорська авіакомпанія Wizz Air

Як повідомив у Twitter угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air, для українських біженців компанія виділяє 100 тисяч безкоштовних квитків.

"Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не знаходилося. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на близькомагістральних рейсах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у березні рейси відправляються з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Додамо, що компанії Apple і Nike припиняють роботу в Росії через її вторгнення в Україну.