Півтора мільйона українців не можуть повернутися додому з рф – Стефанишина

Близько 1,5 мільйона українців, більшість із яких – жінки та діти, перебувають у росії без можливості повернутися додому, а рідні не можуть встановити з ними зв'язок.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина під час заходу "Торгівля жінками та дівчатами з метою сексуальної експлуатації: Реагування на виклики запобігання та захисту у контексті війни в Україні".
Віцепрем'єр-міністр наголосила, що введення в дію Директиви ЄС про тимчасовий захист разом із безвізовим в'їздом для українців значно знизило ризики торгівлі людьми. Українці мають легальний в'їзд та статус в ЄС, доступ до гуманітарної допомоги, працевлаштування та основних соціальних послуг.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина під час заходу "Торгівля жінками та дівчатами з метою сексуальної експлуатації: Реагування на виклики запобігання та захисту у контексті війни в Україні".
Віцепрем'єр-міністр наголосила, що введення в дію Директиви ЄС про тимчасовий захист разом із безвізовим в'їздом для українців значно знизило ризики торгівлі людьми. Українці мають легальний в'їзд та статус в ЄС, доступ до гуманітарної допомоги, працевлаштування та основних соціальних послуг.
Ольга Стефанишина наголосила, що ще до початку повномасштабної війни Україна була інтегрована у європейські механізми запобігання торгівлі людьми, а сьогодні інтенсифікує співпрацю з інститутами ЄС щодо протидії подібним злочинам.
Крім того, вона зазначила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість із яких – жінки та діти, перебувають на території рф без можливості повернутися додому, а їхні рідні – встановити з ними зв'язок.
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