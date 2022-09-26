Півтора мільйона українців не можуть повернутися додому з рф – Стефанишина

10:40 26 вересня Київ, Україна

Близько 1,5 мільйона українців, більшість із яких – жінки та діти, перебувають у росії без можливості повернутися додому, а рідні не можуть встановити з ними зв'язок.



Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина під час заходу "Торгівля жінками та дівчатами з метою сексуальної експлуатації: Реагування на виклики запобігання та захисту у контексті війни в Україні".



Віцепрем'єр-міністр наголосила, що введення в дію Директиви ЄС про тимчасовий захист разом із безвізовим в'їздом для українців значно знизило ризики торгівлі людьми. Українці мають легальний в'їзд та статус в ЄС, доступ до гуманітарної допомоги, працевлаштування та основних соціальних послуг.

“Однак з огляду на велику кількість громадян, які змушені були залишити свої будинки, ми усвідомлюємо серйозність проблеми. Особливу увагу слід звернути на діяльність в Інтернеті. У той час, як багато українців шукають підтримку та інформацію в соцмережах, злочинці використовують їх для вербування жертв”, – зазначила вона.

Ольга Стефанишина наголосила, що ще до початку повномасштабної війни Україна була інтегрована у європейські механізми запобігання торгівлі людьми, а сьогодні інтенсифікує співпрацю з інститутами ЄС щодо протидії подібним злочинам.

“Вже є досвід проведення спільних перевірок щодо випадків торгівлі людьми. Розглядаємо можливість направлення співробітників Нацполіції України до країн ЄС із найбільшою кількістю українців для запобігання протиправній діяльності. Міжнародне правоохоронне співробітництво відіграє ключову роль", – наголосила віцепрем'єр-міністр.

Крім того, вона зазначила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість із яких – жінки та діти, перебувають на території рф без можливості повернутися додому, а їхні рідні – встановити з ними зв'язок.