Полтавська область додасть польську мову до шкільних програм

11:56 31 серпня Київ, Україна

У планах Полтавської області – впровадження вивчення польської мови як іноземної у шкільні програми.



Про це інформував у соцмережі Фейсбук голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

"Намічається впровадження вивчення польської мови як іноземної у школах Полтавщини. Ми здійснюємо цю новацію в рамках проєкту "Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень"", - ділився він.

За планами, впровадження буде реалізовано етапами. Почнеться з організації кемпу для вчителів польської мови, яка передбачає 10-денне навчання у Кракові. Далі слідує проведення семінарів у різних школах області, де виступатимуть спікери з Польщі та англомовні волонтери. Також заплановано конкурси та олімпіади для школярів.



За словами Біленького, ці кроки є невіддільною частиною прагнення розвитку та зміцнення України через співпрацю з міжнародними партнерами.