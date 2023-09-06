Полтавська область додасть польську мову до шкільних програм

У планах Полтавської області – впровадження вивчення польської мови як іноземної у шкільні програми.
Про це інформував у соцмережі Фейсбук голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
Про це інформував у соцмережі Фейсбук голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
За планами, впровадження буде реалізовано етапами. Почнеться з організації кемпу для вчителів польської мови, яка передбачає 10-денне навчання у Кракові. Далі слідує проведення семінарів у різних школах області, де виступатимуть спікери з Польщі та англомовні волонтери. Також заплановано конкурси та олімпіади для школярів.
За словами Біленького, ці кроки є невіддільною частиною прагнення розвитку та зміцнення України через співпрацю з міжнародними партнерами.
За словами Біленького, ці кроки є невіддільною частиною прагнення розвитку та зміцнення України через співпрацю з міжнародними партнерами.
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