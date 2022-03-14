Польська поліція відтіснила активістів, які блокували фури, що прямують до РФ і Білорусі

16:21 14 березня Київ, Україна





Про це повідомили одна з учасниць акції



Декілька десятків поліціянтів оточили групу активістів і відтіснили їх з дороги. Після цього вантажівки почали рухатися у напрямку прикордонного переходу.



Як відомо, активісти блокували фури з ранку суботи. Вони вимагали розширити європейські санкції, зокрема, на дорожній транзит товарів. Через три дні черга з фур розтяглася на 30 кілометрів.



За словами представників податкової адміністрації в Любліні, більшість фур везе товари не з Польщі, а з інших країн ЄС і це товари, що не потрапили під санкції Євросоюзу.



Представник уряду Польщі Петр Мюллер у суботу говорив, що в ЄС поки немає консенсусу щодо обмеження наземного перевезення товарів до Польщі. У МЗС зазначили, що на кордоні посилять контроль, щоб не допустити обходу санкцій на певні групи товарів.



Крім того, 14 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав аморальною роботу на російському ринку західних компаній та заявив про необхідність спонукати їх до цього рішення.



За підрахунками МЗС, станом на 14 березня 209 західних компаній повністю вийшли з Росії та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково. Польська поліція відтіснила активістів у пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні та дозволила рух фур із вантажами, що прямують до Білорусі та Росії.Про це повідомили одна з учасниць акції протесту Наталія Панченко та правозахисниця Інституту масової інформації Ірина Земляна.Декілька десятків поліціянтів оточили групу активістів і відтіснили їх з дороги. Після цього вантажівки почали рухатися у напрямку прикордонного переходу.Як відомо, активісти блокували фури з ранку суботи. Вони вимагали розширити європейські санкції, зокрема, на дорожній транзит товарів. Через три дні черга з фур розтяглася на 30 кілометрів.За словами представників податкової адміністрації в Любліні, більшість фур везе товари не з Польщі, а з інших країн ЄС і це товари, що не потрапили під санкції Євросоюзу.Представник уряду Польщі Петр Мюллер у суботу говорив, що в ЄС поки немає консенсусу щодо обмеження наземного перевезення товарів до Польщі. У МЗС зазначили, що на кордоні посилять контроль, щоб не допустити обходу санкцій на певні групи товарів.Крім того, 14 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав аморальною роботу на російському ринку західних компаній та заявив про необхідність спонукати їх до цього рішення.За підрахунками МЗС, станом на 14 березня 209 західних компаній повністю вийшли з Росії та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.

"Ми цим [частковим припиненням] незадоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їхні трюки, маневри зі спробами залишитися на ринку РФ і будемо їх дотискати", - заявив Кулеба.

Є кілька великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торгові мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. У сфері машинобудування це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Тютюнова продукція Philip Morris. Харчова промисловість та ресторани Papa John's та Kellogg. Медицина: Байєр. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo, – перерахував Кулеба.



Міністр також публічно закликав українських та західних споживачів покарати цей бізнес бойкотуванням.