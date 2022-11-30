Польща введе оплату для українців, які проживають у місцях розміщення

12:35 30 листопада Київ, Україна

Українським біженцям у Польщі з березня наступного року доведеться платити за проживання у місцях розміщення.



Про це повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.



Згідно з рішенням польського уряду, з 1 березня 2023 року запроваджується оплата для біженців, які перебувають у колективних установах розміщення понад 120 днів. Спочатку вони покриватимуть 50% вартості проживання, за кілька місяців – 75%.



Цей обов'язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які виховують більше трьох дітей.



Крім того, громадянам України, які приїхали до Польщі після початку війни 24 лютого, обов'язково потрібно подати заявку на номер PESEL. Тим, хто отримає номер і залишить Польщу, він буде заморожений.