Польща перестане виплачувати допомогу деяким українським біженцям

11:12 02 червня Київ, Україна

З 1 липня уряд Польщі більше не платитиме українським біженцям 40 злотих (близько 280 гривень) на день на харчування та проживання.

Про це повідомляє видання Rzeczpоspolita, посилаючись на заяву заступника голови Міністерства внутрішніх справ й адміністрації та представника уряду у справах біженців Павла Шефернакера.

"Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися, але будуть і винятки. Для деяких осіб пільги буде розширено: інвалідам, вагітним жінкам або багатодітним", - сказав він.

Уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільгу на перші 60 днів. Місяць тому термін продовжили ще 60 днів.