Польща передала Україні цистерни та насоси для ліквідації наслідків затоплення

16:55 07 червня Київ, Україна

Польща передала Україні 10 великих цистерн для води та 10 високопродуктивних насосів для відкачування води із затоплених районів внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.



Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"Через драматичне становище цивільного населення після того, як росія зруйнувала дамбу на річці Дніпро у Новій Каховці, ми з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким ухвалили рішення передати Україні 10 цистерн для води місткістю 18 тисяч літрів і 10 високопродуктивних насосів", - йдеться у повідомленні.. у повідомленні Маріуша Камінського.

Глава МВС також подякував керівництву Пожежної служби Польщі, яка надала цю допомогу.