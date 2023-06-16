Польща передала Україні цистерни та насоси для ліквідації наслідків затоплення

Польща передала Україні 10 великих цистерн для води та 10 високопродуктивних насосів для відкачування води із затоплених районів внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.
Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.
Глава МВС також подякував керівництву Пожежної служби Польщі, яка надала цю допомогу.
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