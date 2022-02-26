Польща має гостру потребу в робочій силі, тому спрощує працевлаштування

Для додаткового припливу іноземних громадян на заробітки до Польщі, уряд країни прийняв рішення спростити процедуру працевлаштування.
Про це повідомляє Dziennik.pl.
За словами заступника міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івони Михалек, у місцевих підприємців великий попит на іноземних працівників.
За словами заступника міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івони Михалек, у місцевих підприємців великий попит на іноземних працівників.
Відзначається, що національний план реконструкції трудового законодавства включає, серед іншого, сприяння працевлаштуванню іноземців, що має заповнити дефіцит на польському ринку праці.
Планується посилити роль бюро праці в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і зменшити формальності.
Крім того, процедури, пов'язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю оцифровані. Одночасно йде робота над новою міграційною політикою країни.
Планується посилити роль бюро праці в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і зменшити формальності.
Крім того, процедури, пов'язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю оцифровані. Одночасно йде робота над новою міграційною політикою країни.
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