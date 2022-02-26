Польща має гостру потребу в робочій силі, тому спрощує працевлаштування

09:49 31 травень Київ, Україна

Для додаткового припливу іноземних громадян на заробітки до Польщі, уряд країни прийняв рішення спростити процедуру працевлаштування.

Про це повідомляє Dziennik.pl.



За словами заступника міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івони Михалек, у місцевих підприємців великий попит на іноземних працівників.

"Кожного тижня я чую від підприємців, що у них мало робочих рук, щоб працювати не тільки в таких галузях, як торгівля і послуги, але і в інших сферах, таких як IT", - сказала вона. - Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїжджати до Польщі, починати тут працювати, особливо в професіях, де нам не вистачає робочої сили".

Відзначається, що національний план реконструкції трудового законодавства включає, серед іншого, сприяння працевлаштуванню іноземців, що має заповнити дефіцит на польському ринку праці.



Планується посилити роль бюро праці в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і зменшити формальності.



Крім того, процедури, пов'язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю оцифровані. Одночасно йде робота над новою міграційною політикою країни.