Польща та Угорщина виступили проти резолюції щодо підтримки українських біженців

14:41 30 червня Київ, Україна

У ході нинішнього саміту Європейського Союзу Чехія ініціювала формулювання фінансової допомоги країнам, які приймають біженців з України, проте через позицію Польщі та Угорщини підтримка під загрозою зриву.



Як повідомляє Radio Prague International, про це заявив у Брюсселі перед початком другого дня засідання Європейської ради прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. За його словами, Польща та Угорщина виступають проти чеських інтересів.



Як зазначає видання, заява прем'єр-міністра Чехії прозвучала після того, як лідери 27 країн ЄС призупинили дебати щодо міграційної політики близько години в ніч на п'ятницю, 30 червня, так і не ухваливши спільної резолюції. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його угорський колега Віктор Орбан заблокували переговори, вимагаючи, щоб рішення ухвалювалися одноголосно. Вони протестували проти нещодавньої угоди більшості держав Європейського Союзу, яка повинна розділити тягар мігрантів між усіма членами ЄС.

"Польща та Угорщина виключають практично будь-який текст, у якому згадується міграція. Я не вважаю це вдалим", - сказав Фіала журналістам перед продовженням переговорів.

Принцип солідарності, що лежить в основі міграційної угоди, стверджує, що країни, які відмовляються від прийому мігрантів, можуть сплатити 20 000 євро.



Угода була схвалена кваліфікованою більшістю голосів на початку цього місяця. Польща та Угорщина програли у цьому процесі. Їхня мета на саміті полягала в тому, щоб оскаржити юридичну силу цього рішення, повідомляє Radio Prague International.