Повний перелік гуманітарних коридорів евакуації

Повний список гуманітарних коридорів евакуації на 15 березня:
1. З Бердянська до Маріуполя вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
2. Богданівка – Нова Богданівка – Велика Димерка – Зоря – Гоголів – Бровари
3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів – Бровари
4. Тростянець - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Можливий рух у колоні приватного автомобільного транспорту.
5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
6. Лебедін – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
1. З Бердянська до Маріуполя вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
2. Богданівка – Нова Богданівка – Велика Димерка – Зоря – Гоголів – Бровари
3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів – Бровари
4. Тростянець - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
📌 Можливий рух у колоні приватного автомобільного транспорту.
5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
6. Лебедін – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
7. Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
📌 Рух на приватному транспорті в колоні.
8. Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
📌 З Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.
9. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне - Слов'янськ
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