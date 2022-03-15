Повний перелік гуманітарних коридорів евакуації

11:01 15 березня Київ, Україна

Повний список гуманітарних коридорів евакуації на 15 березня:



1. З Бердянська до Маріуполя вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.



2. Богданівка – Нова Богданівка – Велика Димерка – Зоря – Гоголів – Бровари



3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів – Бровари



4. Тростянець - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



📌 Можливий рух у колоні приватного автомобільного транспорту.



5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



6. Лебедін – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



7. Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



📌 Рух на приватному транспорті в колоні.



8. Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



📌 З Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.



9. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне - Слов'янськ