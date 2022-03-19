Повний список гуманітарних конвоїв та евакуацій на 17 березня

17 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
📌 Автобуси будуть відправлені із Запоріжжя до Бердянська.
📌 Узгоджена можливість доставки палива для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.
2. Бородянка - Дружня - Загальці - Поташня - Пісковка - Мигалки - Біла Криниця - Хомівка - Березці - Радомишль - Поташня - Кочерів - Житомир
📌 Автобуси для евакуації будуть відправлені з Житомира.
3. Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калітянське – Козелець – Остер – Крехаєв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари
📌 Автобуси будуть для евакуації відправлені з Броварів.
‼️Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) для:
📌 Харківська область: Вовчанськ
📌 Київська область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марківці, Афанасьєв
1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
📌 Автобуси будуть відправлені із Запоріжжя до Бердянська.
📌 Узгоджена можливість доставки палива для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.
2. Бородянка - Дружня - Загальці - Поташня - Пісковка - Мигалки - Біла Криниця - Хомівка - Березці - Радомишль - Поташня - Кочерів - Житомир
📌 Автобуси для евакуації будуть відправлені з Житомира.
3. Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калітянське – Козелець – Остер – Крехаєв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари
📌 Автобуси будуть для евакуації відправлені з Броварів.
‼️Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) для:
📌 Харківська область: Вовчанськ
📌 Київська область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марківці, Афанасьєв
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