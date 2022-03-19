Повний список гуманітарних конвоїв та евакуацій на 17 березня

11:29 17 березня Київ, Україна

17 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:



1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя



📌 Автобуси будуть відправлені із Запоріжжя до Бердянська.



📌 Узгоджена можливість доставки палива для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.



2. Бородянка - Дружня - Загальці - Поташня - Пісковка - Мигалки - Біла Криниця - Хомівка - Березці - Радомишль - Поташня - Кочерів - Житомир



📌 Автобуси для евакуації будуть відправлені з Житомира.



3. Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калітянське – Козелець – Остер – Крехаєв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари



📌 Автобуси будуть для евакуації відправлені з Броварів.



‼️Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) для:



📌 Харківська область: Вовчанськ



📌 Київська область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марківці, Афанасьєв