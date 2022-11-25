Поліція запустила чат-бот для повідомлень про колаборантів

11:05 25 листопада Київ, Україна

Національна поліція запустила чат-бот , через який можна повідомити про зрадників та колаборантів, які працюють на росію.

"На телефон гарячої лінії Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодня надходять сотні повідомлень про ймовірних зрадників з окупованих територій. Кожне звернення обробляється, а інформація ретельно перевіряється. Тепер повідомити про прихильників «російського світу» можна через чат-бот», - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Повідомити про колаборантів можна за посиланням. Поліціянти обіцяють проаналізувати всі дані та надати правову кваліфікацію фігурантам.

У поліції наголосили, що користувачам гарантують анонімність.



У Нацполіції зазначили, що з 24 лютого порушили вже майже 500 кримінальних проваджень та повідомили про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності понад 370 осіб.