Поліція запустила чат-бот для повідомлень про колаборантів

Національна поліція запустила чат-бот, через який можна повідомити про зрадників та колаборантів, які працюють на росію.
Повідомити про колаборантів можна за посиланням. Поліціянти обіцяють проаналізувати всі дані та надати правову кваліфікацію фігурантам.
У поліції наголосили, що користувачам гарантують анонімність.
У Нацполіції зазначили, що з 24 лютого порушили вже майже 500 кримінальних проваджень та повідомили про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності понад 370 осіб.
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