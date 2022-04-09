Поліція: в'їзд до Києва для великих вантажівок обмежений

11:44 11 липня Київ, Україна

Через високу температуру повітря в Києві введені тимчасові обмеження на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.



Про це повідомляє департамент комунікацій патрульної поліції Києва.



"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00)", - випливає з повідомлення.

Допустима температура повітря для безперешкодного руху транспорту в столиці не повинна перевищувати 28 °С.