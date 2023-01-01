Поліція просить усіх українців повідомляти про помічені прольоти дронів

Правоохоронці після чергової повітряної атаки звернулися з проханням до українців повідомляти про прольоти безпілотників. Про це йдеться у повідомленні голови Нацполіції Київської області Андрія Небітова.

"Якщо ви чуєте такий звук або бачите в небі повітряні об'єкти одразу повідомляйте спеціальну лінію 102", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Росіяни знову атакували країну ракетами та безпілотниками. Більшість із них вдалося збити ППО. В одному з районів Києва уламок упав на автомобіль. Постраждалих та жертв немає.

Зазначимо, внаслідок ворожого ракетного удару вдень, 31 грудня, у Києві поранення отримали понад 20 людей, є також один загиблий.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що росія випустила по Україні більше 20 ракет, збито 12.