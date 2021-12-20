Поліція запропонувала плейлист "безпечної музики"

15:18 21 липень Київ, Україна

Численні дослідження довели, що в 90% випадків музика впливає на людину за кермом. Українські поліцейські створили свій плейлист "безпечної музики" для водіїв, яка позитивно впливає на стиль їзди.

Відзначається, що патрульні вибирали музику згідно з дослідженнями експертів International Journal of Environmental Research and Public Health.

"Музика з темпом менше 100 ударів в хвилину, позитивно впливає на стиль їзди. Кожен трек в ньому не перевищує зазначеного темпу ", - йдеться в повідомленні.