Поліція запропонувала плейлист "безпечної музики"

Численні дослідження довели, що в 90% випадків музика впливає на людину за кермом. Українські поліцейські створили свій плейлист "безпечної музики" для водіїв, яка позитивно впливає на стиль їзди.
Відзначається, що патрульні вибирали музику згідно з дослідженнями експертів International Journal of Environmental Research and Public Health.
Поліцейські пропонують учасникам дорожнього руху зберегтися даний плейлист і слухати музику "по дорозі на роботу, додому, до батьків і на відпочинок".
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