Поліція почне перевіряти техстан авто прямо на дорогах

06:52 14 грудня Київ, Україна

У розпорядження Нацполіції надійшли 30 спецавто для контролю за відповідністю технічного стану автомобілів, в рамках Держпрограми підвищення безпеки на дорогах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Безпека на дорогах - наш пріоритет №1. Нові спеціальні машини будуть перевіряти технічний стан транспортних засобів на автодорогах України - вимірювати рівень задимленості, повороти фур, засліпленість фар і взагалі, чи може автомобіль рухатися далі. Перевірки стосуватимуться не тільки вантажівок, але і легкових авто, і маршрутних таксі», - розповів міністр.

Машини техстанції були створені на базі автомобіля Renault і можуть працювати при будь-яких погодних умовах. Їхня загальна вартість становить 60 млн грн.



Машини обладнані повноцінним робочим місцем зі столом, стільцем, захищеним сучасним ноутбуком і принтером. Також машини укомплектовані необхідними приладами для перевірки стану транспортних засобів - приладом для визначення світлопропускання скла, шумоміром, вимірником параметрів світла фар, димоміром і газоаналізатором, вимірником люфту керма, комплектом поворотних пристроїв для фур, а також вимірником залишкової висоти малюнка протектора шин.



Якщо в ході перевірки будуть виявлені несправності, які загрожують безпеці на дорогах, то рух такого транспортного засобу можуть обмежити або навіть заборонити.