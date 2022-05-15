Поліція почне перевіряти техстан авто прямо на дорогах

У розпорядження Нацполіції надійшли 30 спецавто для контролю за відповідністю технічного стану автомобілів, в рамках Держпрограми підвищення безпеки на дорогах.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Машини техстанції були створені на базі автомобіля Renault і можуть працювати при будь-яких погодних умовах. Їхня загальна вартість становить 60 млн грн.
Машини обладнані повноцінним робочим місцем зі столом, стільцем, захищеним сучасним ноутбуком і принтером. Також машини укомплектовані необхідними приладами для перевірки стану транспортних засобів - приладом для визначення світлопропускання скла, шумоміром, вимірником параметрів світла фар, димоміром і газоаналізатором, вимірником люфту керма, комплектом поворотних пристроїв для фур, а також вимірником залишкової висоти малюнка протектора шин.
Машини обладнані повноцінним робочим місцем зі столом, стільцем, захищеним сучасним ноутбуком і принтером. Також машини укомплектовані необхідними приладами для перевірки стану транспортних засобів - приладом для визначення світлопропускання скла, шумоміром, вимірником параметрів світла фар, димоміром і газоаналізатором, вимірником люфту керма, комплектом поворотних пристроїв для фур, а також вимірником залишкової висоти малюнка протектора шин.
Якщо в ході перевірки будуть виявлені несправності, які загрожують безпеці на дорогах, то рух такого транспортного засобу можуть обмежити або навіть заборонити.
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