Поліція: на профоблік ставлять всіх булерів незалежно від віку

17:29 08 вересень Київ, Україна

Згідно зі змінами в інструкції, всі особи, що звинувачуються у булінгу, незалежно від віку, потрапляють на профілактичний облік.

Про це під час брифінгу повідомив представник Національної поліції Юрій Кіцул.

"Відбулися зміни в інструкції 1044 щодо організації роботи підрозділів ювенальної превенції, ми також ставимо на профілактичний облік всіх булерів незалежно від віку. Якщо навіть батьки несли відповідальність за ч. 3 ст. 173 (булінг, цькування учасника освітнього процесу), все одно булера ми беремо на профілактичний облік", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України направило департаментам освіти та науки обласних та місцевих адміністрацій рекомендації з протидії булінгу серед школярів.