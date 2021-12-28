Поліція Києва провела навчання в обстановці, наближеній до бойової

13:59 22 квітень Київ, Україна

Співробітники поліції Києва вдосконалювали навички зі стрільби з різних видів зброї, надання домедичної допомоги, а також відпрацьовували тактичні прийоми і інженерну підготовку.

Про це повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко.

"Хоча нашою основною роботою залишається безпека в столиці і розкриття злочинів, поліціянти не можуть бути осторонь від подій в державі і несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Ці навчання - перевірка готовності наших правоохоронців до надзвичайних ситуацій", - повідомив Крищенко.

До складу зведеного загону увійшли 250 співробітників Головного управління поліції і територіальних підрозділів, в тому числі дільничні офіцери поліції, слідчі, дізнавачі, працівники кадрового забезпечення та відділу кримінальної поліції. Також до навчань приєдналися бійці полку поліції особливого призначення «Київ» і КОРДу.

Як розповів начальник поліції Києва, після створення зведеного загону в 2016 році поліціянти беруть участь в таких навчаннях щорічно.

"Відпрацювання проходять в умовах, максимально наближених до бойових, де ми перевіряємо техніку, логістику, проводимо марш-кидок на 100 кілометрів. Цього разу вдосконалювали вправи з гранатами, стріляли з кулеметів, штурмових гвинтівок і снайперських комплексів", - сказав Крищенко.

Як уточнюється, крім вогневої, інженерної та тактичної підготовки, поліціянти виконували завдання із зачистки і взяття під контроль будівель, створення мобільних блок-постів, пересування підрозділу за бронетехнікою. Такі навчання допомагають відпрацювати алгоритми дій у конкретних ситуаціях і закріпити практичні навички, зазначили у відомстві.

В ході цих навчань також пройшла лекція з домедичної підготовки, зокрема, учасникам розповіли про транспортування постраждалих і накладення джгутів.