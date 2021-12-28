Поліція Києва провела навчання в обстановці, наближеній до бойової

Співробітники поліції Києва вдосконалювали навички зі стрільби з різних видів зброї, надання домедичної допомоги, а також відпрацьовували тактичні прийоми і інженерну підготовку.
Про це повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко.
До складу зведеного загону увійшли 250 співробітників Головного управління поліції і територіальних підрозділів, в тому числі дільничні офіцери поліції, слідчі, дізнавачі, працівники кадрового забезпечення та відділу кримінальної поліції. Також до навчань приєдналися бійці полку поліції особливого призначення «Київ» і КОРДу.
Як розповів начальник поліції Києва, після створення зведеного загону в 2016 році поліціянти беруть участь в таких навчаннях щорічно.
Як уточнюється, крім вогневої, інженерної та тактичної підготовки, поліціянти виконували завдання із зачистки і взяття під контроль будівель, створення мобільних блок-постів, пересування підрозділу за бронетехнікою. Такі навчання допомагають відпрацювати алгоритми дій у конкретних ситуаціях і закріпити практичні навички, зазначили у відомстві.
В ході цих навчань також пройшла лекція з домедичної підготовки, зокрема, учасникам розповіли про транспортування постраждалих і накладення джгутів.
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