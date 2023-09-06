Поліція Києва отримала повідомлення про "замінування" всіх шкіл та коледжів

09:36 04 вересня Київ, Україна

До війни повідомлення про "замінування" шкіл посилали самі школярі, щоб зірвати контрольну чи просто прогуляти заняття. Наразі ситуація змінилася. Діти сумують за школою і дуже хочуть потрапити до звичних шкільних класів. Хто ж так зацікавлений у паніці та зриві навчального процесу? Не важко здогадатися.

Як повідомила вранці 4 вересня Київська міська адміністрація, поліція Києва знову отримала повідомлення про "мінування" всіх середніх шкіл та коледжів столиці.

Зазначається, що правоохоронці та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

"З приводу евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення прийматиметься додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій і слідкуйте за оновленням інформації", - наголосила столична влада.

Нагадаємо, 1 вересня поліція також отримала інформацію про замінування всіх середніх шкіл у Києві. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилась.