Поліція Києва контролює дотримання карантинних норм

09:15 02 травень Київ, Україна

Попри жорсткі заходи карантину, кияни, всупереч здоровому глузду, продовжували порушувати законні вимоги адміністрації міста. Як повідомило столичне управління Нацполіції, в Києві за період посиленого карантину поліціянти зафіксували понад 10,5 тисячі адміністративних правопорушень.

Правоохоронці нагадали, що посилені карантинні обмеження діяли в столиці з 20 березня і були ослаблені з 1 травня. Поліція цілодобово здійснювала перевірку об'єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту і патрулювали місця відпочинку.

"За час посилення карантинних вимог поліціянти склали 10 562 адміністративних матеріали. З них 957 на посадових осіб суб'єктів господарювання за ч.1 ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, це - розважальні заклади, нічні клуби і ресторани. На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за ч.1 ст.44-3. Крім цього, за ч.2 ст.44-3 КУпАП щодо громадян винесено 9131 постанову", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Раніше повідомлялося, що в Києві оштрафували 50 закладів за порушення карантину. Серед порушників опинилися розважальні заклади Hype, 50, Ішак, Спаркс, Shef, а також ресторан готелю Favor Park.