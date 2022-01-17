Поліція Києва контролює дотримання карантинних норм

Попри жорсткі заходи карантину, кияни, всупереч здоровому глузду, продовжували порушувати законні вимоги адміністрації міста. Як повідомило столичне управління Нацполіції, в Києві за період посиленого карантину поліціянти зафіксували понад 10,5 тисячі адміністративних правопорушень.
Правоохоронці нагадали, що посилені карантинні обмеження діяли в столиці з 20 березня і були ослаблені з 1 травня. Поліція цілодобово здійснювала перевірку об'єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту і патрулювали місця відпочинку.
Раніше повідомлялося, що в Києві оштрафували 50 закладів за порушення карантину. Серед порушників опинилися розважальні заклади Hype, 50, Ішак, Спаркс, Shef, а також ресторан готелю Favor Park.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі