Поліціянт перевірив на собі ефективність і безпеку електрошокера

20:38 23 листопада Київ, Україна

До кінця року поліціянтів озброять електрошокерами Taser, ця нелетальна зброя сертифікована і схвалена Міністерством охорони здоров'я України, щоб продемонструвати безпечність та ефективність електрошокера в боротьбі з правопорушниками, глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков випробував його на собі.

У МВС також оприлюднили відео випробування нового пристрою. На ньому один з правоохоронців вистрелив з шокера в спину Жукову. Останній після цього впав на заготовлений заздалегідь татамі.

"Це було досить неприємно, але я цілий і здоровий. Мої м'язи максимально скоротилися, але я весь час був в свідомості і міг вільно дихати", - сказав Жуков після того, як піднявся, додавши, що почувається, як після виснажливого тренування.

Ще в травні заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що вже в цьому році в поліцію надійде партія електрошокерів, які вона буде застосовувати замість кийків.