Поліціянт перевірив на собі ефективність і безпеку електрошокера

До кінця року поліціянтів озброять електрошокерами Taser, ця нелетальна зброя сертифікована і схвалена Міністерством охорони здоров'я України, щоб продемонструвати безпечність та ефективність електрошокера в боротьбі з правопорушниками, глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков випробував його на собі.
У МВС також оприлюднили відео випробування нового пристрою. На ньому один з правоохоронців вистрелив з шокера в спину Жукову. Останній після цього впав на заготовлений заздалегідь татамі.
Ще в травні заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що вже в цьому році в поліцію надійде партія електрошокерів, які вона буде застосовувати замість кийків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі