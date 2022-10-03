Поліцейський із Харкова взяв участь у найпрестижнішому та наймасовішому марафоні

17:27 03 жовтня Київ, Україна

Харківський поліцейський взяв участь у найпрестижнішому та наймасовішому забігу у світі «TCS London Marathon» у Великій Британії.



Незважаючи на безперервні бойові дії на території держави, поліцейський батальйон конвойної служби ГУНП у Харківській області Олексій Бєлінський представив Україну на міжнародних змаганнях.



Незважаючи на обстріл, сержант поліції щодня тренувався і вірив, що зможе гідно виступити на самому

2 жовтня у місті Лондон правоохоронець зі своїми учнями подолав відстань 42.2 кілометра з результатом 3:54:37.



За словами Олексія Бєлінського, свою участь у марафоні він присвятив рідному місту Харкову, Збройним силам України, а саме славетним 92-й та 93-ій бригадам, які сьогодні показують неабиякий результат у визволенні Харківщини.