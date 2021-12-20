Поліцейські отримали нагороди за піймання "полтавського терориста"

"Вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським Полтавської області, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника в Полтавській області. У критичній ситуації з ризиком для життя і здоров'я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу! ", - глава МВС Арсен Аваков