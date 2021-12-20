Поліцейські отримали нагороди за піймання "полтавського терориста"

Нагородна зброя отримали поліцейські, які брали участь у спецоперації по затриманню "полтавського терориста" Романа Скрипника. Нагороди вручав голова МВС Арсен Аваков.
У свою чергу, заступник директора Департаменту зі зв'язків з громадськістю МВС Ярослав Тракало на своїй сторінці в Facebook уточнив, що відомчі нагороди отримали інспектор сектора реагування патрульної поліції ГУ ПП в Полтавській області, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагування патрульної поліції Полтавської області, капітан Петро гума і два "штурмовика" - старший лейтенант і старший сержант - спецпідрозділу "КОРД" в Полтавській області.
Відзначається, що капітан Петро Гума за 16-річний стаж роботи в поліції вже втретє бере участь у спецопераціях зі звільнення заручників.
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