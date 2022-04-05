Купівля дизельних автобусів не відповідає реаліям 21 століття - Мінекології

15:33 10 листопада Київ, Україна

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський вважає, що столиця повинна переходити на екологічний вид транспорту, і рішення влади придбати 200 дизельних автобусів з Білорусі не відповідає реаліям 21 століття.

"Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не кращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорт, а в Києві купують 200 дизелів з Білорусі", - заявив Абрамовський.

На думку чиновника, міський транспорт зараз є "великою проблемою" для столиці.

"У столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки, далекий від досконалості громадський транспорт", - додав він.

Як повідомили раніше в КМДА, Київ придбав 200 дизельних автобусів на умовах лізингу.