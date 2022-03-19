Пошуком усіх, хто загинув чи зник під час війни в Україні, займатиметься новий орган

07:48 18 березня Київ, Україна

В Україні створено Національне інформаційне бюро, яке збиратиме та систематизуватиме дані про загиблих, зниклих безвісти або тих українців, які потрапили в полон, а також про полонених та загиблих окупантів. Про це заявила віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук.



Бюро також збиратиме дані про українських військовополонених, які незаконно утримуються загарбниками, у тому числі й мирне населення.



Надалі сформують щось на зразок обмінного фонду і через структури Червоного Хреста, який виступатиме посередником, надаватиметься інформація протилежній стороні.



Бюро діятиме відповідно до міжнародного гуманітарного права, статті 122 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, та статті 136 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.