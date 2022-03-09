Пошук зниклих: в Україні створено Telegram-канал

10:55 09 березень Київ, Україна

За допомогою пошукової бази Telegram-каналу можна знайти дорослих, зв'язок із якими було втрачено.

В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, що загубилися.



Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.



У запиті в Telegram-каналі необхідно вказати:

ім'я та прізвище зниклої людини

її рік народження

обставини, за яких вона зникла

коли останній раз був зв'язок з нею

її контактний номер

За допомогою пошукової бази можна знайти дорослих, зв'язок із якими було втрачено.



Українців просять максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоби посіяти ще більше паніки серед людей.