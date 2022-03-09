Пошук зниклих: в Україні створено Telegram-канал

10:55 09 березень Київ, Україна

За допомогою пошукової бази Telegram-каналу можна знайти дорослих, зв'язок із якими було втрачено.

В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, що загубилися.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

У запиті в Telegram-каналі необхідно вказати:
  • ім'я та прізвище зниклої людини
  • її рік народження
  • обставини, за яких вона зникла
  • коли останній раз був зв'язок з нею
  • її контактний номер
За допомогою пошукової бази можна знайти дорослих, зв'язок із якими було втрачено.

Українців просять максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоби посіяти ще більше паніки серед людей.