Прикордонну службу України зміцнили французькими гелікоптерами

08:51 21 листопад Київ, Україна

Останні події, пов'язані із загостренням міграційної кризи на кордоні Білорусі з країнами Євросоюзу, показали, що Україні також потрібно бути готовою до можливих провокацій з боку північного сусіда. А у зв'язку з цим перед урядом України постало питання щодо посилення охорони своїх рубежів. До того ж цілком зрозуміло, що українська прикордонна служба терміново потребує оснащення сучасними засобами контролю та спостереження.

Вчора, 20 листопада, служба МВС повідомила про прибуття до Києва чергової пари гелікоптерів Н-125. Ці сучасні машини виробництва французької компанії Airbus Helicopters будуть направлені на українсько-білоруський кордон для посилення авіаційних підрозділів з охорони державного кордону.

У комплектацію вертольотів входять останні розробки засобів зв'язку, відеоспостереження та аварійного спорядження.

Також на них є камери з високою роздільною здатністю Flir, відео з яких моментально йде на командний пункт на землі, а також потужні авіаційні спецпрожектори. Як зазначив заступник голови МВС Сергій Гончаров, все це оснащення дасть змогу вести спостереження за станом кордону цілодобово.

Додамо, що Н-125 є однією з найкращих моделей вертольотів у своєму класі. У 2005 році вертоліт поставив світовий рекорд роботи на висоті: машина здійснила посадку на Еверест на висоті 8850 метрів над рівнем моря.

Як сказано раніше, це друга партія вертольотів, які прибули до України згідно з домовленістю з компанією Airbus Helicopters. Договір був підписаний у рамках угоди з Францією щодо здійснення Єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту. Усього за договором в Україну мають надійти 24 вертольоти цього типу.