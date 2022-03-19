Прикордонники затримали 20 українців з фейковими довідками про ПЛР-тести

11:16 25 жовтня Київ, Україна

Всього за три доби на українсько-румунському кордоні були затримані 20 українців. Всі вони намагалися перетнути кордон, надавши прикордонникам підроблені результати ПЛР-тестів. Про це стало відомо з сьогоднішнього повідомлення Держприкордонслужби.

"З 22 по 24 жовтня в пункті пропуску Порубне, під час оформлення осіб на в'їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом з паспортами пред'явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів", - сказано в повідомленні.

Всіх пред'явників фейкових довідок, разом з повідомленнями для внесення інформації до Єдиного реєстру за статтею про підробку документів, передали Нацполіції.

Нагадаємо, що раніше в Україні затримали іноземця, який йшов "до мами в Німеччину". Громадянин Іраку мав при собі посвідчення на постійне проживання в Україні, але не мав права на перетин кордону.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали ізраїльтян з 120 кг кокаїну. Силовики встановили, що затримані причетні до контрабанди наркотиків, які постачались з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.